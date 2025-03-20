5大高手客串一日　瞇埋眼跟佢哋買？

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今次有5位海外名將來港客串1日，目標捧走打吡大賽，包括莫雅策騎「米奇」、莫雷拉策騎「包裝福星」、蘇銘倫策騎「優才」、布宜學策騎「但求開心」及韋紀力策騎「百賀飛駒」，周日尚不少當銳坐騎交由此幾位名將出擊，「真心傳奇」續配莫雅捲土重來，莫雷拉深得「包裝」系馬主支持，接手「包裝天將」求功，連同蘇銘倫夥拍葉廐季內識贏的「天天得樂」，可捧獨贏過關。

第2場二班1400米，呂廐「包裝天將」雖然未能出戰打吡，但今季先後在潘頓及莫雷拉胯下跑三班1200米及二班1400米勝出，走勢確勁，至於上仗增程跑1800米香港經典盃，快步速跟前下仍有不俗走勢，潛力未盡，今回返勝途重配贏馬功臣莫雷拉，力足補中。

第6場四班1600米，葉廐「天天得樂」今季初跑谷草一哩配何澤堯追贏，勝後3仗繼續攻谷草勝途獲1季2殿，7歲馬未有跑得太密，有助保養體力，本身在田草跑慣1400米，今次返田草卻刻意改跑一哩，隨時帶來新鮮感，葉楚航今周日除了將「優才」交予蘇銘倫爭打吡大賽，也安排「天天得樂」及第10場「多巴先生」交予此位名將出擊，發揮值得信任。

第8場三班1200米，蔡廐「真心傳奇」前仗跑1400米只得第7名令人失望，但上仗重返此程改配莫雅追回季軍，只敗於頭馬「舉步生風」不足一馬位及僅影輸給「輝煌精英」，今次少了兩匹強勁對手，莫雅再騎力足補中。此外，布宜學接手頭場巫廐近況出色的「博愛先鋒」進攻，而韋紀力更有5匹坐騎，當中第5場「安泰」返勝途1400米排1檔叫胡。