一年一度打吡大賽今午上演，每次跑打吡前總有水準不高聲音，但始終是4歲馬大部分潛力未現，日後成為馬王或星級賽駒比比皆是。之不過今屆可以說是少卻一匹賽績具霸氣賽駒，和以往「佳龍駒」、「金鎗六十」衝擊3關，又或者「加州星球」鬥「浪漫勇士」時不同。個人認為今屆情況和上年有點相似屬均勢場合，不過近10屆打吡，高分馬的碓佔盡上風，故無重心下我仍傾向揀細冧巴馬。大賽日好馬雲集，不少屬明日之星，

第9場「時時歡欣」抵港後4次大閘加兩場實戰均未逢敵手，從未有一匹馬在其前面過終點，持續進步有機會爭奪本季最佳新馬獎。上場135磅外檔一樣贏得易，蹄下敗將再出亦有成績，初見能力更勝同父廐侶「嘉應獎昇」。賽前試泥閘1200米，外檔起步切入二疊跟前，按住下衝線竟然完成時間可以快過「加州星球」一組，升班負123磅，以此組對手應難阻其完成三連霸。

另一匹賽前試閘走勢好亮麗是尾場新勝馬「安可」，長途馬試短途閘竟然可以掟大彎逢馬過馬。很可惜，這匹前司徒德爵士賽駒，以其賽績早已確立長力，落地第3戰已勝2000米，偏偏評分未能追上緣盡今屆打吡，惟有在今日這場遺材賽攞安慰獎。來港前以放頭跑法勝出，上場原以為外檔會主動上前，但結果繼續縮後，不過末段竟能以22秒21秒撲上，表現出色，當天艾道拿氣勢銳不可擋。跑法如此彈性，今有5檔好位居中跑，鬥後勁機會都係佔先。