CEO點評打吡兩駒有冠軍相　祝願竟然冇份！

香港打吡大賽今日舉行，馬會CEO應家柏先生認為屬多年來形勢最緊湊的其中一屆賽事，並預計早段步速不會太慢。

「球星」上場出戰香港經典盃早段留後競跑，接近1000米處時移出至第三疊，繼而在直路移出大外疊展開凌厲衝刺，終點前50米將「祝願」趕過而掄元，最後400米締速為22秒3，從上仗走勢及取勝姿態看來有能力應付2000米途程，加上有好檔之助，是今屆打吡的首選。

「有目共賞」上仗於田草1800米以出色姿態擊敗今次再同場的「但求開心」，該役採取留前鬥後戰略，直路移出大外疊施展強橫後勁，最後400米造出22秒11締速，最後200米更快至11秒18，為今屆打吡大賽另一頭馬及三甲之選。

「祝願」先勝香港經典一哩賽，上仗於香港經典盃中力拚之下屈居亞軍，表現優秀，霍宏聲在14檔將面臨艱難選擇，是否在起步後上前推進，還是留後跟隨，根據以往排外檔的表現，通常選擇起步後向前推進，仍然有力闖入三甲。

「玩笑」及「包裝福星」均有參與香港經典盃，並分別跑獲季軍和殿軍，該役「玩笑」留得較預期為後的位置角逐，但末段收復不少失地，而「包裝福星」則沿欄留居馬群中後方，直路也能以佳勢上前，兩駒今仗均具位望。「一起美麗」剛賽於跑馬地大勝而回並造出快時間，乘勇再來今仗有望上名。