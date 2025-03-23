【分秒在握】蘇銘倫發揮優勢

大摩退休後一直未有人能接班大賽練馬師之名，畢竟既要有大馬主支持，同時又能引入良駒，當然一點也不易，今次打吡喜歡葉廐「優才」，早早搶夠分將矛頭放此，練者上季贏打吡的「大至尊」已轉倉，此駒為名為利都會搏盡。

打吡有別於其他大賽，一匹競賽馬來港後只能參與一次打吡，時機過了就過了，沒有再來的機會。亦因為香港打吡係跑2000米，這個路程在外國未必太長，但在香港則算是長途了，大部分的打吡參賽馬，根本未跑過2000米，因此在氣量上，大家都是靠估，又或者部分賽駒，是依賴質素去彌補路程的不足。

另一方面，要跑打吡，首要條件就係要夠高分，由於近年進口馬評分下調，連帶打吡的入場評分亦有所調整，近兩年所見，80分左右又有近績的話，基本上已有爭打吡機會。

葉廐「優才」來自澳洲，來港前在2000米G2杜樂錦標入Q，之後更挑戰哩半的澳洲打吡，氣量上已有一定根據；來港後兩仗熱身後，隨即大幅增程挑戰谷草2200米，結果在快步速下跟前贏馬，之後一仗升上二班出爭田草2000米，結果竟能力擒「又龍串鳳」完成連捷，本身所造出的時間2分正更是相當出色。1月中搶夠分後，矛頭老早放在4歲馬系列賽，上仗1800米放得太急下潰敗，事實上該場馬匹搶出後愈走愈快，首1400米造出驚人的1分23秒1，比標準時間快了足足1秒2，搶頭的「優才」入直路不腳軟才怪。今次換上蘇銘倫重返贏馬路程，吸取過上仗經驗後，相信不會再硬搶，人強馬壯又不會太熱，屬捧場的黃金機會。

■長風

第7場 8優才 2祝願

5有目共賞 1球星