姍姍來遲失落打吡　聲仔夜泥做勇士！

尋日嘅香港打吡大賽，真係非常精彩，相信冇乜人估到連喺澳洲都未贏過嘅「百賀飛駒」，首場頭馬就係贏打吡，同時亦有唔少人替「祝願」感到可惜，初跑2000米遇上慢步速，拉士造21秒39極速輸短頭，時也命也，鞍上人霍宏聲都做足本分，14檔索性留後衝一段，早段亦有慳位，轉彎掟出去望空衝，都係最正路嘅騎法，遇上神勇嘅韋紀力，真係冇計啦。

雖然失落打吡，霍宏聲都要馬上收拾心情，迎接禮拜三嘅沙田泥地夜賽，雖然唔少人都知今季泥地成績最好嘅騎師係女見習生黃寶妮，但原來純計夜泥表現，聲仔係比較突出，暫時累積3冠1亞3季，而喺今期季內最後一次全泥宴，即使只得5匹坐騎，卻分量十足，應該可以數胡吐烏氣。

先講吓第7場嘅「運來勇士」，近兩仗轉跑泥地1200米取得1冠1季，表現穩定，今次抽4檔跑強項由霍宏聲接手，仍具勝望，而第6場「天時明駒」近3仗畀聲仔執韁贏兩次，人馬合拍，最近於從化積極打磨，非常積極。而頭場「精明選擇」雖然仲未開齋，但季內兩度於泥地1650米獲亞，今次扳上泥地1800米，埋門試從化閘輕鬆大勝，睇吓能否更進一步。