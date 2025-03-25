【三重彩地帶】等兩個月再跑　殺氣「騰騰」

第1場五班1800米，季內曾勝同程僅「豐盛多彩」及「星雲浩騰」，兩駒俱排外檔，「豐盛多彩」初配田泰安，默契打點折扣，「星雲浩騰」配熟手潘明輝合拍度較高。「星雲浩騰」轉泥發展後近3仗非贏即位，1月尾跑後不報田草或谷草，一心等泥地才再跑，戰意可取。

「精明選擇」季內兩次壓倒「星雲浩騰」獲亞均在泥地一哩，實力接近，今次初跑1800米而同場快馬不多，冇馬燒之下增程難度相對較低。「喜悅一生」上季4月評17分贏同程，如今15分而時間表相若。「金獅勝將」班次、路程及配搭均是初次，充滿變數。

第4場五班1200米，「漣心星」唯一入位跑同程，身旁對手「錶之多多」及「隼閣」之後補中，本身再出兩敗均有藉口，賽前從泥閘放返勇態已備，「心星」系今季佳績頻頻，冇理由「漣心星」斯人獨憔悴。

「火神神樂」加盟賢廐首戰即在四班同程入位，再出敗陣志在減分落班，出走黎廐後總令人有無限憧憬。「南區旺」上場同程在較後位置追上入Q覺進步。「鑽飾翱翔」減至30分以下連場入前列復具競爭力，畢竟上季曾在43分掄元。「快馬加鞭」連場跑三三四四，要形勢配合才有勝算。■海東