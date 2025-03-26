安騁縮程出戰主席錦標

蔡約翰訓練的「安騁」本週日（3月30日）將在沙田出爭主席錦標1600米二級賽，屆時馬兒將首度在港出戰1800米以下途程賽事，鞍上人田泰安有信心這匹出賽經驗尚淺的長途好手能交出佳作。

「安騁」迄今在港13戰4勝，1800米及2000米途程各取得兩捷，最重要勝仗是去年11月在沙田揚威三級賽莎莎婦女銀袋1800米。此駒由馬主王賢敏擁有，而同屬她名下的「安賞」也是交由蔡約翰訓練，曾摘下二級賽桂冠。

在美國出生的「安騁」出自已故種馬「檸檬糖」，上仗於2月角逐香港金盃2000米一級賽，不敵「遨遊氣泡」跑獲亞軍。

田泰安說：「馬兒今仗縮程角逐，但牠拼勁十足，而且上星期（3月21日星期五）試閘時再次交出好表現。牠上仗在『遨遊氣泡』之後過終點，表現上佳。我覺得牠今季勝出莎莎婦女銀袋後，一直表現很好。」

「安騁」今季表現十分準繩，6戰均未失前4名，包括前仗於1月以大熱身分角逐三級賽百週年紀念銀瓶1800米時不敵頭馬「禪勝輝煌」，在該項賽事中跑入季席。

除了「安騁」外，蔡約翰也會派遣「永遠美麗」及「紅運帝王」競逐主席錦標。這位現年70歲的練馬師自2月初至今已取得18場勝仗，目前以44場頭馬高踞練馬師榜首位，而大衛希斯則以38場頭馬位居次席。

田泰安說︰「蔡約翰馬房氣勢正盛，而我對馬兒（『安騁』）也十分滿意。這是馬兒競逐大賽前的一場理想前哨戰，我認為牠已無可挑剔，上陣時總是全力以赴。」

「倘若今仗出現快步速，而其他參賽馬積極上前取位的話，馬兒便會留後一點來跑，待至末段才加速上前爭勝。馬兒正處勇態， 我認為牠將可交出好表現。今仗（在『遨遊氣泡』缺陣下）肯定會是一場勢均力敵的賽事，而我對我的坐騎充滿信心。」

「安騁」已報爭富衛保險女皇盃2000米一級賽，有機會與「自由島」、「鍵琴高奏」、「歌利巨人」及「譽滿杜拜」等海外良駒在該項賽事中同場較量。

呂健威麾下的「禪勝輝煌」與「安騁」一樣，產自美國。此匹Mor Spirit的5歲子嗣上仗出爭花旗銀行香港金盃時試圖一放到底，最終跑獲一席季軍。

呂健威說：「馬兒情況不俗。一切都取決於出賽陣容及檔位，但牠的狀態很好，最近一直保持好表現。」

「禪勝輝煌」於週一（3月24日）由布文主策在沙田進行草地快操，締速54.3秒（分段時間為27.8秒及26.5秒）。「禪勝輝煌」已報名角逐冠軍一哩賽一級賽。