埋嚟睇！應總今晚提供第8場貼士！

星期三晚上在沙田馬場將舉行9場全天候跑道賽事，當中第8場是一場途程為1650米的第三班賽事。

今場賽事的早段步速預期不慢，甚至會有機會出現偏快步速，「電訊巴打」（鍾易禮）相信會自大外檔12檔出閘後積極上前，並留居大有可能會在今賽領放、抽得7檔起步的「艾莉奧」（黃寶妮）外側位置角逐。「港林福將」（梁家俊）排得2檔好位，預期牠會採取前置戰略，而「新意馬」（蔡明紹）與「競駿光輝」（周俊樂）亦會一同跟守領放馬群後的好位。

「天威」(楊明綸)今季在泥地1650米賽事成績優秀，當中於2月12日角逐三班同程賽事時，牠於早段留居領放馬群後的好位，並在最後直路上以強勁走勢上前，最終撃敗「堅闖」而取得3連捷。此駒上仗於3月2日續跑泥地1650米賽事時再次採取前置戰略，於早段緊咬步速競跑，其後在最後直路上持續力拼，結果敗於頭馬「艾莉奧」蹄下而跑獲殿軍。「天威」近期勇況正盛，我認為牠是今場賽事的頭馬及三甲之選。

「精彩動力」(黃智弘)同樣是全天候跑道賽事的專家，早前於1月26日出戰同程賽事時，沿途留守馬群中列位置角逐，留力待發至於末段以勁勢追前，結果在力拒「精英雄心」來犯而勇奪冠軍。前次角逐跑馬地賽事時雖然無功而還，但上仗於3月2日重返泥地競逐並採取留前鬥後戰略，最終在沿途走三疊的情況下僅不敵「艾莉奧」而跑獲亞軍，表現出色。「精彩動力」今次有望跑入三甲。

「艾莉奧」近期角逐泥地賽並取得美滿成績，近4次上陣取得兩場頭馬，當中包括上仗在初配黃寶妮並沿途領放的情況下，最終以一放到底的姿態輕鬆擊敗今次再同場的「精彩動力」而掄元。今次續配黃寶妮再跑同程賽事，我相信「艾莉奧」會重施故技再次放頭，此駒亦有力放入一席。

「堅闖」(班德禮)曾6次出戰全天候跑道賽事，雖然仍未能在泥地上取得勝仗，但曾5次上名，表現準繩。大前仗於2月12日角逐同程賽事時受制於大外檔關係而被「天威」所擊敗，前次則於早段留居馬群之中競跑，繼而在最後直路上持續追前並跑獲季軍，敗於頭馬「艾莉奧」蹄下。「堅闖」上場重返田草角逐1400米，可惜排檔未如理想，自外檔出閘後便沿途留居後列，最終落後頭馬「康樂高球」無功而還。「堅闖」今次回師全天候跑道賽事並抽得3檔好位，檔位形勢轉好，牠亦有上名機會。

今場賽事勢均力敵且競爭激烈，同場尚有不少賽駒有力一爭。當中「魅力寶駒」（布文）及「勝意」（田泰安）均近況不俗，而「新意馬」曾於賽前到從化接受訓練，當中於3月13日更以出色姿態勝出一組試閘，此駒今次抽得理想的4檔起步，同樣不容小覷。