嘉應高昇連勝11場　原來僅次於精英大師金鎗六十！

二級賽主席錦標1600米於今日在沙田馬場舉行，騎師潘明輝策騎由姚本輝訓練的「直線力山」，勝出這場分級賽，並取得其鞍上策騎生涯最重要的一場勝仗。

已有豐富策騎經驗的潘明輝此前曾在香港勝出5項三級賽，今日他策「直線力山」沿途貼欄一步不蝕，末段成功力壓「錶之銀河」，以一馬頭位距離氣走該匹賽事大熱門，取得首場二級賽勝利。「智取神駒」再落後「錶之銀河」馬頸位，跑獲季軍。

「直線力山」的馬主羅琪茵剛於上週日憑名下另一佳駟「百賀飛駒」，揚威寶馬香港打吡大賽2000米，今日她連續第二個星期摘下重要錦標。「直線力山」曾於2023年勝出二級賽中銀香港馬會盃2000米，今日主席錦標一戰成為此駒在港服役以來的第5場頭馬。

現年31歲的潘明輝此前在港的5場分級賽勝利，包括策騎「旌暉」於2019年攻下三級賽洋紫荊短途錦標1000米及2020年的三級賽精英盃1400米、2021年夥拍「勇猛神駒」勝出三級賽皇太后紀念盃2400米，以及憑「龍鼓飛揚」及「超級軍團」連續勝出2021及2022年的三級賽百週年紀念銀瓶1800米。

他在賽後說：「這是我從騎多年來取得的首場二級賽頭馬，所以過終點後，我感到相當興奮，我得感謝姚本輝及馬主給予我的大力支持。」

「能策牠獲勝令我感到雀躍，賽前我已有預感今日或會有點收穫，所以我真的感到很幸運，而且十分開心。」

潘明輝早於2017年在港展開策騎生涯。在此之前，他曾於2015年前往澳洲，跟隨南澳洲前領練馬師佐利學藝，並累積出賽經驗。潘明輝在澳洲逗留期間取得出眾成績，合共贏得117場頭馬，更於2015/16年度馬季登上南澳洲冠軍見習騎師寶座。

跑至中段「美麗同享」率先發力上前，牠於最後800米處取得領先，帶領群駒轉入最後直路。大熱門馬「錶之銀河」在直路早段未能成功望空，其鞍上人潘頓隨即將坐騎移入較內疊，其後與沿欄竄上的「直線力山」一同衝刺，但「直線力山」的勁勢稍勝一籌成功奪標。沿途取位順利的「智取神駒」在兩駒之後跑獲季軍，「越駿歡欣」及末段走勢稍為減弱的「美麗同享」則分列第4及第5名。

「直線力山」的練馬師姚本輝說：「這成績令我難以置信，是個十分大的驚喜。牠在賽事頭半部分一直居後，形勢處於下風，我認為一哩途程對牠來說或許稍稍嫌短，但牠仍能在騎師催策下沿欄直上，走勢出色。」

「當馬匹在賽前行圈時，他（潘明輝）曾對我說：『若牠今仗能跑入三甲，我一點也不會感到意外。』我則答道：『這會是個莫大驚喜，特別是跑這個途程。』」

「直線力山」之前曾一度嘗試挑戰「浪漫勇士」的中距離王者地位，今日牠以1分34.09秒的時間摘下這場頭馬。這也為此駒於2023年11月勝出馬會盃以來錄得的首場勝仗，而牠在這段期間只曾上名一次。「直線力山」迄今在港合共出賽25次，牠的代表作是2023年在一級賽浪琴香港盃2000米中，在「浪漫勇士」之後跑獲一席接近的第4名。

練馬師姚本輝表示他下仗將會安排「直線力山」挑戰4月27日（星期日）富衛保險冠軍賽馬日上演的一級賽富衛保險冠軍一哩賽。

他說：「於現階段而論，牠在冠軍賽馬日較有機會出戰該項一哩賽。牠只得2000米或1600米途程兩個選擇。」

香港現今短途王者「嘉應高昇」今日在傷愈復出的鞍上人潘頓胯下，再度展現非凡實力，以談笑用兵姿態拋離一眾頂班對手，勝出二級賽短途錦標1200米，並延續本身的優異戰績至11連勝。

現為全球最高評分短途賽駒的「嘉應高昇」，跑至直路中段經已大幅領先其他賽駒，至最後100米潘頓更已毋須再作催策，結果馬兒帶離亞軍馬「驕陽明駒」3個馬位先過終點，「幸運有您」則得季軍。「嘉應高昇」造出的頭馬時間為1分08.18秒。

「嘉應高昇」由大衛希斯訓練，牠在賽事早段一直緊跟放頭馬「加州星球」競跑。至最後400米，「嘉應高昇」上前挑戰並迅即趕過該匹3料一級賽盟主，更於400米至200米一段途程締下10.54秒的分段時間。牠於最後300米經已奠定勝局，而「驕陽明駒」則第5次在「嘉應高昇」蹄下屈居亞軍。

潘頓在賽後說：「今日領放馬（『加州星球』）所締的步速未如我預期般快，因此坐騎跑來有點口勁，未能完全穩定走勢。由於牠的負磅較對手重，我不想一直等待直至他駒上前挑戰，所以我決定早一點發力及展開催策，讓馬兒發揮所長。」

「馬兒一直走勢極佳，一點也沒有令我們擔心，這就是牠的其一優點。」

「嘉應高昇」今日締下11連勝，令牠在香港歷來連勝賽駒紀錄中進佔第3位，位居第1及第2位的經典佳駟分別是「精英大師」（17連勝）及「金鎗六十」（16連勝）。今日賽前「嘉應高昇」與一代名駒「同德」及「美麗傳承」，一同以10連勝並列第3位。

出自父系「特快班車」的「嘉應高昇」，今日獲勝後將其賽績提升至14戰12冠2亞。牠下仗將會進軍4月27日在沙田上演的富衛保險冠軍賽馬日其中一項一級賽主席短途獎，力爭全勝香港速度系列的三關賽事以獲得500萬港元的特別獎金。馬兒早前已勝出該系列的頭兩關賽事百週年紀念短途盃1200米一級賽及女皇銀禧紀念盃1400米一級賽，而尾關的1200米的主席短途獎亦很可能是此駒本季最後一戰。大衛希斯在下季初或會安排「嘉應高昇」遠征澳洲，參加10月在悉尼蘭域馬場舉行的一級賽珠穆朗瑪峰錦標1200米。

7屆香港冠軍騎師潘頓續道：「我很高興今日能夠復出，並夥拍這匹佳駟上陣。牠是一匹令人夢寐以求的良駒，馬兒現時前往起步點，以及在閘後作賽前準備時，均已顯得甚為放鬆，此駒一直做到你想牠做的事。」

「嘉應高昇」今仗最後400米造出21.88秒的分段時間，若牠下仗順利增添頭馬，便可追平「美麗傳承」及「金鑽貴人」保持的一季8捷香港頭馬紀錄。

大衛希斯說：「馬兒今日與他駒一同出閘，反應迅速，沿途一直主宰形勢。潘頓賽前希望稍為等候才讓坐騎發力，但他最終改變計劃，希望盡早控制大局，他最終也能做到，這確是妙極。」

「現時連潘頓也開始對馬兒的實力表示認同。這個過程用上了一點時間，但他現已開始說此駒有點與別不同，而牠確是這樣。牠可輕易地造出如此快時間，以牠給予我們的觀感，以及出賽時的表現而言，牠的脾性也愈來愈內歛，當然牠的能力更是毋庸置疑。」

他續說：「現時此駒作賽時更加不為對手所影響。今日牠沿途一直跟隨領放馬之後，但牠不一定要在賽事中放頭，牠可以稍留，若你要牠放頭也不成問題，牠確是一匹惹人喜愛的佳駟。」

「今賽是牠的踏腳石，皆因這是一場讓賽，牠要較對手多負5磅，但下仗（主席短途獎）各駒將會平磅角逐，而那將會是馬兒本季的壓軸一戰，也是牠這一季度的終極目標，若牠能夠完成任務，整個賽季便會十全十美。」

潘頓於2月9日在陣上遇意外受傷，其後缺陣多個星期，今日他在沙田復出即能大演帽子戲法。除「嘉應高昇」外，他亦夥拍由黎昭昇訓練的「超力量」攻下6場第三班1000米。來自容天鵬馬房的「不同世界」，則勝出尾場賽事三班1400米，協助潘頓完成是日3捷。