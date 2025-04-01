今個月去瑞士治療　何澤堯望季尾復出

華將一哥何澤堯於今年2月9號策騎「鋁神」墮馬，導致其頭部受傷，肩部與頸部有輕微骨裂，並一度留院深切治療部，亦是其兩年內第4度發生嚴重「落樓」意外。經歷數次嚴重事件，何澤堯目前仍在養傷，並接受一系列康復療程，日前佢接受方嘉柏家姐Fen嘅訪問，提到自己打算於今個月前往瑞士尋求更專業嘅康復訓練，並希望於季尾可以重上馬背。

何澤堯透露自己於去年12月策騎「勝意龍」墮馬已經歷一次腦震盪，然後2月再次發生意外令頭部受傷，故此更要小心處理，同埋佢認為腦震盪與普通的骨折傷勢嘅處理有頗大分別，若然未確保能夠100%痊愈，絕對不能冒險出賽。何澤堯亦表示打算於今個月前往瑞士進行康復訓練，佢認為嗰邊對腦震盪康復嘅處理更有經驗，同埋佢都覺得自己喺香港反而因為急於康復，有時迫得太緊，去到瑞士能夠喺復原訓練及休息之間，可能搵到更佳平衡。

對於何時復出，何澤堯坦言暫時未有明確時間表，亦唔會刻意迫自己，但佢希望可以喺5月底或6月復出，但一切都係睇番佢再次投入操練並睇吓恢復騎馬試閘時有咩感覺，先有確實嘅復出日期。