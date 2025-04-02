南非馬圈又有事故　雷景勳陣上用鞭打人被重罰

呢輪南非馬圈頻頻出現狀況，早前就有利敬國因為被罰，發表言論不當被勒令退賽，隨之引起罷跑軒然大波，如今又輪到另一位前列騎師雷景勳，日前經過一宗押後研訊審議，就其於陣上用鞭打人，競賽小組認為就其冠軍騎師身分，陣上干犯類似不君子行為，需對事件負上責任，最終被重罰停賽90日兼罰款20萬蘭特，當中60日刑期及一半罰款，如在兩年內未有違犯相同條例可獲豁免；涉案另一位騎師傑凱奇，雖然被雷景勳鞭打中背部，但之前亦因其用鞭不慎打倒雷景勳手部，仍要罰款1萬蘭特，一半罰款在兩年內未有違犯相同條例可獲豁免。

該項研訊主要就1月26日特夫方丹馬場舉行第二場賽事，有關雷景勳直路上用鞭拍打騎師傑凱奇背部三下，其後自己馬鞭脫手，原本研訊定於2月21日進行，結果押後至上月底進行。事件發生之後，雷景勳雖已透過自己社交平台公開道歉，並解釋由於賽事中，受到騎師傑凱奇直路上緊迫挑釁，但無論如何，仍需為自己愚蠢行為付出代價。

今次被罰，勢將影響雷景勳衝擊今屆冠軍騎師銜頭機會，就目前騎師榜成績，頭三位鬥得相當激烈，上屆破紀錄封王嘅霍勵賢，暫時以176W排頭位，而雷景勳以174W緊躡其後，傑奇(C Zackey)以173W排第三，相距排第四只得105W嘅M也尼，冠軍之爭顯然成鼎足局面，無奈雷景勳被罰，難免大受打擊。