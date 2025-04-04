【論戰天下】青春永駐世界級泥王

今次轉播賽中午有澳洲冠軍錦標日首天賽事，而晚上則有杜拜世界盃賽馬日，新任全球一哥「青春永駐」去年在美丹勝出阿聯酋打吡，挾沙特盃冠軍威名而臨，有力再下一城。當然尚要為3匹港隊代表打氣，馬王「浪漫勇士」交回前仗同程水準，在杜拜草地大賽奪標呼聲亦高。

揮發變化地更有利

S1-1：「揮發」剛飛到新西蘭跑奇偉錦標若非轉大彎，縱然重磅亦未必輸給「芳名遠播」，今轉戰悉尼而賽前已在蘭域馬場後上贏試閘，過往軟地3戰2冠1亞，變化地對牠只會更好。

貴自知淋地添勝算

S1-2：「貴自知」只出賽7次，曾在城市大馬場取得好成績，即使於陽光海岸三級賽雲絲仙子堅尼亦得季軍，潛力甚佳。上仗休後第2仗於斯昆勝出取得今仗參賽資格，大爛地3戰2冠1季，淋地如虎添翼。

活頓之先莫雅都掂

S1-3：「活頓之先」早被視為今年悉尼最佳兩歲馬，可惜剛於金拖鞋大賽力追不及，「活頓鎮」子嗣今增程第2關跑1400米更合腳法，歐洲父線變化地照計可以應付，麥道朗換莫雅威力不減。

占美新星必合蘭域

S1-4：「占美新星」前仗在渥利盾取得出道首項一級賽勝仗，剛於威廉烈特錦標因滿利谷直路太短，姍姍來遲只得第3名，今轉戰悉尼右轉場，以其後勁於蘭域馬場必合。

全能鐵衛輕磅着數

S1-5：上屆「川河佳駒」以3歲馬身份勝出，今年「全能鐵衛」亦是新勝蘭域堅尼擊敗實力高強的「側面進擊」，後駒再出於一級賽補中，本身大爛地已證明可應付，負超輕磅有力再贏。

陽光小姐檔佳秤先

S1-6：全場唯一馬女「陽光小姐」早於春季嘉年華已證明甚佳潛力，小休復出由短跑起，上場玫瑰崗堅尼後上如箭，若取位順一點已擊敗「側面進擊」，今增程至哩半再撼雄馬跑打吡，強配連達文排檔好毋須留得太後，變化地亦可應付。

榮耀獅王有力放返

S2-1：全晚出馬較多一場，亦有香港代表「知足常樂」在陣。「榮耀獅王」是前智利賽駒，祖家8捷贏至1800米，轉往美國服役後雖只3勝1400米，但本身早已證明長力，上場三級賽走甩馬王「小村白馬」及「兒子小偉」贏得精彩，如今轉戰杜拜交由司馬邦接手，可望提升戰力，有力放返。

嫡愛心遇弱即變強

S2-2：既然去年「加州星球」亦可縮程勝出，今季表現大熟大勇的「嫡愛心」只面對一批英國及日本短途馬，照計亦具勝望。蔡約翰成王多年，但暫時仍未帶領香港賽駒揚威海外，不過之前已有「華恩庭」、「好眼光」等出戰此賽經驗，加上有「純魔法」在陣，預計今場步速必快，有望後上稱冠。

喜飆速跟前有着數

S2-3：日本隊過去4勝此賽包括最近3屆冠軍，雖然今年最強一匹Luxor Cafe未有赴會，不過「喜飆速」曾經在東京1600米和Luxor Cafe單打獨鬥僅敗而拋離季軍較遠距離，而且締班際紀錄時間，今次重配最合拍的李慕華，相信可大大增強戰力，跟前守好位跑法着數，有力替日本代表完成4連霸重任。

純酒勁度再下一城

S2-4：應屆美國育馬者盃短途大賽冠軍「純酒勁度」果然名不虛傳，記得上次在沙特賽前近距離觀看此駒，台型雄偉出眾肌肉壯碩，天生一副短跑好手材料，結果落場速度快過所有主要日本對手，贏得輕鬆。美丹馬場泥地濕重，對美國賽駒更為合適，可期再下一城。

浪漫勇士形勢有利

S2-5：香港馬王「浪漫勇士」剛於沙特盃初跑泥地奮戰「青春永駐」飲恨得亞軍，但表現已令人擊節讚賞。如今返回前仗以破紀錄時間勝出的美丹草地1800米，勝望更高。最重要是今場排在隔籬檔起步、武豊坐騎「名將田原」或採取大逃戰略，這正合「浪漫勇士」跟前守好位爆一段跑法，形勢有利。

真命新帝可賺形勢

S2-6：全晚難度最高亦是最精彩一場，有機會奪冠馬超過7匹。日本4駒分量十足，「真命新帝」及「野田分位」都於年內復出且勝出，「真命新帝」剛於沙特新未來城草地盃自行領放輕勝，其實2100米對此駒或許嫌短，不過卻試到放頭威力，今場有機會與「桀驁之戀」雙雙享受慢步速形勢。

帝權在手實力昇華

S2-7：全晚重頭戲杜拜世界盃，日本4匹、美國5匹，情況和去年相若，代表沙特有駐紮阿聯酋的司馬邦2匹。「青春永駐」在日本跑泥地未逢敵手，即使遠征沙特及杜拜照贏，只有美國兩場跑第3，真正世界級泥王。上場沙特盃力擒「浪漫勇士」獲128分成為全球一哥，誠如練馬師矢作芳人所言，遇上「浪漫勇士」令「青春永駐」更強大，對手未見增強，有望成為史上首匹沙特盃和杜拜世界盃冠軍。「帝權在手」自轉跑泥地後4戰3冠1亞，看來這匹「杜拜威」子嗣實力又再昇華，剛於Al Maktoum Classic大勝對手，奧斯雅揀牠而放棄「星大道」可信。兩匹「盈寶」系賽駒仍然忠心可愛，「盈寶奇嶽」是前屆杜拜世界盃冠軍，上屆亞軍但輸8個半馬位，剛戰沙特盃輸11個馬位明顯高峰已過，告別戰盡力而為；「盈寶威神」在日本曾力追「青春永駐」，上屆世界盃第4名，證明美丹泥地亦可應付。