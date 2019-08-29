倫敦數千示威者上街抗議約翰遜　高呼「拯救民主」

英國首相約翰遜周三（28日）獲英女王同意讓國會休會，圖藉此逼歐盟重啟脫歐談判，激起大批反對者非議。數以千計留歐派民眾當晚緊急發起上街抗議，大批人聚集在國會廣場，並遊行往首相府，沿途大喊「拯救民主」、「停止政變」等口號。

今次示威由社運團體「另一個歐洲是可能的」（Another Europe is Possible）發起，除了倫敦外，曼徹斯特、劍橋、加的夫、愛丁堡、達勒姆等地亦有較小型的示威活動。至少200名示威者坐在國會外，大喊「你休會，我堵街」、「沒人投給約翰遜」、「比文翠珊更差」等口號。

英國國家衞生事務局一名女職員參加示威，指人群走向唐寧街方向，氣氛輕鬆，不乏舉家上街，有人期間更爬到樹上。該女子本來從什羅普郡前來倫敦開會，最後決定留下來示威，形容「這刻很和平，沒有人鬧事」。

市場調查機構YouGov在約翰遜宣布休會後進行民調，訪問了5734人。結果顯示，脫歐派受訪者中只有51%接受以休會推進脫歐，反映仍有很多脫歐派民眾不同意「孤注一擲」的做法；有25%不接受，另有24%表示不知道。留歐派受訪者中更有多達73%反對，總體來看，只有27%受訪者同意約翰遜的做法。