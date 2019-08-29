最高法院下令重審賄賂案　朴槿惠及李在鎔或被加刑

南韓前總統朴槿惠因縱容密友崔順實干政，同時被揭貪污瀆職、官商勾結等，早前被判囚25年和罰金200億韓圜（約1.3億港元）。然而，南韓最高法院大法院周四（29日）推翻原判，指出親信干政及受賄案，應與其他控罪分開審理。案件被發還至首爾高等法院重審，有機會進一步加重朴槿惠的判刑。

大法院認為，一審和二審法院未將親信干政案中涉及的受賄部分，與其他犯罪嫌疑分開審理，有違法理及《公職選舉法》。韓媒指，在多項控罪的案件中，法院通常不會判處每項罪名的最高刑罰；所以若果每項控罪獲分開處理，判刑有可能增加。67歲的朴槿惠曾指有關檢控是對她的政治報復，由前年至本周四的所有庭訊，均告缺席。

朴槿惠被指控收受巨額賄款，其中單從三星集團中就收受超過70億韓圜（約4600萬港元）。三星集團「太子」、三星電子副主席李在鎔因而一度被判罪成入獄，惟上訴後得以緩刑獲釋。但大法院周四要求重新審理有關上訴案件，並考慮加控罪名，令51歲的李在鎔再度面臨入獄危機。

三星其後發聲明稱，對有關貪污案引致民眾憂慮感遺憾，並稱︰「向前進的同時，我們會全心做好作為企業的本分，不會重犯相同的錯誤。」據悉，李在鎔當天沒有出庭聽審；有三星高層表示，雖然判決結果令人失望，但並非全盤悲觀，期望重審能有好結果。