美網攻革命衞隊數據庫　阻伊朗發動油輪戰

波斯灣月前有多艘油輪遇襲，美國把矛頭指向伊朗。美媒周三（28日）報道，華府於6月曾網攻伊朗革命衞隊的情報數據庫，此後再無油輪遇襲。

《紐約時報》引述美國高級官員指，美伊長期陷入網絡戰。早前伊朗擊落美軍無人機，美國總統特朗普雖然取消了針對伊朗的空襲行動後，但美方在6月20日對革命衞隊的數據庫發動網攻。官員指，該數據庫協助伊朗選擇攻擊目標，包括甚麼油輪及在何地發動攻擊。美方網攻沒有針對防空及導彈系統，只屬暫時性質，但削弱了伊朗的攻擊能力，影響時間亦比預期長。

革命衞隊至今未能修復重要的通訊系統及遺失的數據，包括被強制離線的軍用聯絡系統。美方官員補充，網攻不如傳統軍事攻擊般，可威懾對手停止侵略，但可展示美國的力量。但亦有部分華府官員質疑，網攻暴露了伊朗的弱點，一旦德黑蘭發現及成功填補漏洞，將令美方難以滲透其網絡，這是一個很大代價。

另一邊廂，歐盟委員會副主席莫蓋里尼周四（29日）表示，只有在保留現時伊朗核協議的前提下，歐洲才會支持美國與德黑蘭談判。伊朗外長扎里夫重申，華府必須尊重核協議並停止對伊朗實施「經濟恐怖主義」。