Wrightbus陷財困　料啟動破產保護程序被接管

英國脫歐期限愈來愈近，北愛爾蘭大型巴士製造商Wrightbus陷財困，面臨破產，恐繼英國老牌旅行社Thomas Cook後，成為一周內第二宗同類危機。一旦收購行動失敗，Wrightbus將啟動破產保護程序被接管。有消息指，該公司會於周三（25日）宣布有關破產保護令的消息。

Wrightbus是北愛爾蘭其中一家最大的企業，僱有1400名員工。該公司早前曾向員工稱，將有其他商人收購Wrightbus，正與合資格收購者完成最後的協議。然而，中國工程公司濰柴動力及一間由英國工程公司JCB繼承人領導的企業，也於上周放棄收購Wrightbus；北愛爾蘭商人唐納利（Darren Donnelly）早前也放棄競逐。直至周二（24日），Wrightbus及負責安排收購、有機會成為Wrightbus接管人的德勤會計師行，也未作回應。

Wrightbus成立於1946年，英國首相約翰遜於2012年擔任倫敦市長時，提倡引入由Wrightbus生產的新款Routemaster巴士。當時約翰遜認為舊款巴士靈活性欠佳，也不夠安全，於是他當選市長後，就以新款Routemaster巴士取代，新巴士也因此被稱為「Boris bus」。不過，有民眾覺得新巴士的設計不美觀，較喜歡舊巴士。而新巴士的混合動力系統有缺陷，電池老化速度快，影響運作。

後來當簡世德於2016年接任倫敦市長時，就停止再購入Wrightbus的新巴士。加上自脫歐公投後，英鎊貶值，巴士零件的價格上升，為Wrightbus帶來壓力。英國汽車製造商和貿易商協會總裁指，不穩定的政治及經濟氣氛，加上各地方政府不同的空氣淨化政策，令巴士營運商投資的信心及意欲下降。

英國巴士市場日漸萎縮，Wrightbus更面臨財政危機，在去年經歷兩次裁員，減去95個職位。香港有不少巴士公司亦使用Wrightbus巴士，現時仍有1436輛在服役。香港九巴於今年1月再向Wrightbus訂購50輛新巴士，預計於下半年抵港。