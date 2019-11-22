工黨公布大選政綱　郝爾彬擬再商脫歐協議

英國大選踏入首周競選活動，工黨領袖郝爾彬公布政綱，承諾「徹底轉化」英國、重新國有化鐵路、郵政、水源和能源，並銳意在2030年代達到零淨碳排放系統。而尚未公布政綱的保守黨領袖、首相約翰遜則放風，指會把國家保險門檻提高至月薪1.25萬英鎊（約12.6萬港元）才須繳費，惟引來工黨抨擊影響國家收入和公共服務。

工黨公布105頁長的政綱，包括向油公司徵收暴利稅和撤銷提升國家退休年齡。郝爾彬表示，他向選民提出的選項是「激進」，意味會帶來「真正改變」；又指銀行家、億萬富翁和建制想要推翻他的計劃。據估計，工黨政綱將在2024年前增加政府830億英鎊（約8386億港元）年度支出。

在脫歐議題上，郝爾彬表示希望再協商新的脫歐協議，與歐盟保持緊密關係，然後推行「有法律效力」的公投。對於蘇格蘭獨立，工黨則指在執政「起初數年」不會允許就獨立進行公投。郝爾彬承諾設立2500億英鎊的綠色轉化基金，提供綠色資助和貸款予人購買電動車。

約翰遜表示，保守黨將會提高門檻，以確保向「勞動人口徵收低稅」。他向英媒證實，將在首個財政預算案，先將國家保險門檻提高至月薪9500英鎊，聲稱可分擔民眾生活支出，替每人節省100英鎊。有獨立智庫預計，若最終把門檻增至月薪1.25萬英鎊，每年可為工人節省465英鎊，但政府須支出110億英鎊。

根據選舉委員會，保守黨自本月首6日已籌得570萬英鎊政治捐款，遠遠拋離工黨的21.85萬英鎊。同期所有政治捐款中，87%均捐予保守黨；最大的保守黨捐助人為捐出100萬英鎊的開發商戈爾（John Gore）。不過此數據助工黨加強對保守黨是富商及大財團集中地的指控。