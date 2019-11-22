與荷蘭掃毒拘11人　澳洲阻截1500萬粒搖頭丸

澳洲執法部門近年加強阻截毒品，澳洲聯邦警察周五（22日）表示，早前與荷蘭警方聯手合作，檢獲850公斤俗稱搖頭丸的晶體狀MDMA，估計成功阻止市值超過3億澳元（約16億港元）的搖頭丸流入；兩地警方合共拘捕11名涉案人士。

澳洲聯邦警察表示，這次長達10個月的調查由澳洲昆士蘭省聯合有組織犯罪小組與荷蘭國家警察負責，並在荷蘭及比利時多個地方採取行動，合共檢獲850公斤晶體狀MDMA、548升MDMA油狀液體，以及5萬公斤生產MDMA之用的化學原料。澳洲聯邦警察估計，這批毒品原料經加工後可製成逾1500萬粒搖頭丸。

被捕人士包括兩名荷蘭籍主犯，其中一名58歲男子在比利時落網，稍後引渡回荷蘭受審，另一名37歲男子在荷蘭落網；二人目前等候審訊。與此同時，澳洲警方上月11日在悉尼拘捕一名48歲女子，其後引渡到布里斯班起訴，被控企圖管有商業數量的邊境管制藥物。她本月29日出庭，一旦罪成最高可判囚終身。

澳洲聯邦警察感謝荷蘭警方在這場調查行動的參與及付出，支持澳洲執法部門阻止毒品流入境內的努力；昆士蘭省警方透露，犯罪集團以其他污染物稀釋毒品，並虛報毒品是安全藥物。荷蘭國家警察則呼籲各國執法部門應緊密合作，才能聯手對付關鍵的犯罪分子，並有效地瓦解營運全球毒品貿易的犯罪網絡。