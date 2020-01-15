自私母離家狂歡一周關水喉　3歲女食洗衣粉終餓死

俄羅斯西部城市基洛夫一名女子於去年情人節期間，把3歲大女兒鎖在屋內後，離家狂歡一周，女兒餓極下進食洗衣粉充飢，最終仍在低溫下餓死家中。該名母親事後被捕，案件近日開審，被告承認謀殺罪，但強調並非蓄意，她將面臨8年至20年的監禁。

事發於去年2月13日，21歲女子瑪麗亞（Maria Plenkina）與男友分手不久，她離家出席派對前關上家中的水喉，把女兒克里斯蒂娜（Kristina Plenkina）留在家中，僅為她準備小量食物。當瑪麗亞的母親普萊基娜（Irina Plenkina）上門打算為外孫女慶祝生日時，赫然發現她全身赤裸，倒斃在滿地垃圾的屋內。瑪麗亞於當月20日才回到家中，但女兒已死去。

克里斯蒂娜死前只進食小量乳酪、雞肉及香腸，並曾進食洗衣粉。心理專家指瑪麗亞由始至終都頭腦清醒，並充分意識到自己的行為。普萊基娜的朋友透露，瑪麗亞曾佯稱女兒已交由朋友照顧。瑪麗亞在庭上辯稱，並非蓄意殺死女兒，又指已預留食物，但無法說出食物分量。

執法人員表示，瑪麗亞被捕時沒有悔意，她只是冷冷地說出：「對，我關掉水喉，把女兒獨留在沒有水和食物的家中。」普萊基娜對女兒的行為感到難以置信，又指假如一早發現問題，便會把外孫女帶走。