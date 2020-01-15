大笨鐘為脫歐鳴響需50萬鎊　約翰遜倡國民眾籌支付

英國早前提出讓大笨鐘在英國正式脫歐一刻鳴鐘，惟國會上周以成本過高為由駁回。英國首相約翰遜周二（14日）提議為此發起眾籌活動，呼籲市民自掏腰包，支付鳴鐘所需的50萬英鎊（約505萬港元），以確保大笨鐘能夠鳴鐘見證英國脫歐的歷史性時刻。

大笨鐘現時正在維修，如欲在1月31日晚上的脫歐一刻鳴響，需鋪建臨時地板及裝回鈴錘、加上維修工程將會受阻，估計成本達50萬英鎊。由於下議院已否決撥款，約翰遜表正考慮是否可讓公眾資助費用。

約翰遜稱，有意成立一個「為大笨鐘扔一個先令」（bung a bob for a Big Ben bong）的眾籌渠道。不過其發言人指，現時尚無一個為此籌款的官方基金，但表示如果有人籌得款項，將與國會商討使用。發言人強調，政府無論如何都將確保脫歐大日子會被「妥當標示」。

英國下議院議長賀立紳則唱反調，敦促民眾應考慮是否值得花錢實行鳴鐘計劃，特別是鐘聲只有附近居民及遊客才能聽到。重達13.7噸的大笨鐘是英國民主的象徵，自2017年展開維修工程後，只在除夕夜等重大節日才會響起，預計明年完工。