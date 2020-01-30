武漢肺炎：政府加碼派520萬個口罩　每家庭可領4個

武漢肺炎疫情於全球擴散，民眾人人自危瘋狂買口罩，令多地出現口罩慌。新加坡於過去9日已向零售商釋出500萬個口罩應市，政府周四（1月30日）宣布「加碼」，再釋出520萬個口罩，周六（2月1日）起向全國130萬個家庭免費派發，每個家庭可憑身份證領取4個。政府亦警告零售商勿抬高口罩價格，若查明屬實將按例採取行動。

政府表示，每個家庭可於周六開始在全國89個社區中心及654個居民委員會中心，憑身份證分階段領取口罩，只能領取一次，預計至下月9日派發完畢。政府強調，新加坡的口罩供應充足，正尋找新的供應商增加貨源，武裝部隊則全力投入包裝口罩。

新加坡早前發現多宗確診病例，全部是輸入個案，政府強調沒有發生社區傳播，呼籲民眾不一定要戴口罩，不適時才需配戴，所以認為每個家庭分發4個口罩已足夠。政府指，若一個家庭有多名成員不適，可致電應急部門求助。

新加坡貿易和工業部則表示，將調查抬高口罩價格的零售商，要求他們提供口罩的來貨價及高價原因，若發現有人賣貴口罩牟利，會按《物價控制法案》採取行動。當地傳媒指，網購平台日前出現一款聲稱可抗冠狀病毒、肺炎及霧霾的口罩，30個叫價1萬新加坡元（約5.7萬港元），聲稱可由南韓運往新加坡，該商品最終於周三（29日）下架。

另外，美國波音公司周三宣布，將向中國湖北省武漢市及浙江省舟山市，合共捐出25萬個口罩，以應對中國口罩供應不足危機。波音續指，公司關心員工及其家屬的健康，已向在中國境內工作的員工派發2.5萬口罩，亦建議他們留意當地的健康警示。

日本郵便公司周四表示，因應武漢肺炎疫情影響，從日本寄往中國內地、香港的國際郵件數量大增，通關手續需時，送件時間將有延遲。中國亦通知日方，國內配送會有延誤，澳門則於周四及周五（1月31日）暫停與日本的郵政業務聯絡。