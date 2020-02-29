閏年寶寶生日4年一遇　36歲人母笑稱與愛女同歲

周六是4年一遇的2月29日，在這難得日子出生的人們，終於可以正式慶祝生日。英媒特地走訪多名「閏年寶寶」，讓他們分享比常人更珍貴的生日感言。有實際年齡36歲的壽星媽媽笑稱︰「我到9歲了，跟我女兒一樣大。」年歲增長比一般人更慢，正是這些獨特壽星的專利。

蘇格蘭女子韋斯特（Bethan West）剛踏入40歲，但她笑指︰「這是我的大日子，因為我10歲了。」她指，自己每個真正的生日派對都很棒︰例如，她4年前明明已經36歲了，但「9歲」的生日會主題還是童趣的美人魚。而凱茜（Cathie Chapmen）和艾梅（Aimee）母女就更特別，兩人巧合地都是在2月29日出生。24歲的艾梅指︰「我們每一年都被問相同的問題︰『你實際上幾歲？你平時在哪天慶生？』」

8歲的安特克里夫（Gracie Antcliff）至今只過了兩次正式的生日，其餘年份大多是在前後一天慶祝。但她得意洋洋稱︰「我就像英女王一樣，有兩個生日。」不少閏年寶寶都會提早於2月28日慶生，不過根據英國法例，他們得等到3月1日才算在法律上長了一歲。所以，18歲的閏年寶寶如果想慶生喝酒、學車，就得多等一天了。