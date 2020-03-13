港府對歐洲神根地區發紅色外遊警示　包括德意法西等26國

新冠肺炎在全球持續蔓延，尤其歐洲多國近日出現多宗確診個案。香港特區政府今晚(13日)表示，鑑於歐洲爆發新冠肺炎所引致的健康風險，港府今對部分歐洲國家(即神根地區)26個國家發出紅色外遊警示；此外，政府決定在現時對埃及生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發2019冠狀病毒病個案及相關公共衞生風險。

港府今對包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典及瑞士，發出紅色外遊警示。

至於埃及方面，港府於2014年8月29日基於安全理由對該國發出紅色外遊警示。由於近日當地的新冠肺炎確診個案數字持續及迅速上升，港府在現時對埃及生效的紅色外遊警示下，提醒公眾有關爆發新冠肺炎病毒病個案及相關公共衞生風險，而現時的紅色外遊警示仍然生效。