新冠肺炎：封國至少再維持3個月　促關閉濕貨市場

澳洲累計6660人感染新冠肺炎，77人病歿，當局預料封國措施至少要再維持3至4個月。總理莫里森周四（23日）表示，屆時會首先對鄰國新西蘭重開，並將於3周內着手放寬部分限制令。他又呼籲世界衞生組織（WHO）就今次疫情展開國際調查。

首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）周四在參議院有關疫情的質詢會上表示，目前很難為任何行動設下時間表，認為重開邊境應該是所有解封措施的最後一步，不預期封關措施在未來3至4個月內有任何實質的改變。他稱有見目前的國際疫情，重開邊境風險巨大，日前才向政府內閣建議，繼續實施嚴格的出入境限制。他又指出，澳洲與中國有大量交通往來，深明境外輸入導致失控傳播才是最大的風險。

昆士蘭省零確診紀錄維持不足一日就宣告打破，周四新增個位數病例；北領地已兩周沒出現新個案；新南威爾士省仍是重災區。全國每日新增病例連續兩周少於50人，與鄰國新西蘭相若。莫里森周四在新聞發布會表示，澳洲抗疫取得難以想像的成功，又警告民眾不要放鬆警惕；特朗普亦讚揚澳洲抗疫「做得特別好」。

農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）表示，因應出售野味的濕貨市場威脅人類健康和農業鏈，已要求二十國集團（G20）成員國支持關閉這些市場。他未有指明與中國有關，在其發言前，莫里森正爭取美國總統特朗普等支持，以推動調查疫情起源及傳播途徑。

對於澳洲支持就中國疫情早期的應對方法展開獨立調查，中國外交部發言人耿爽周四回應稱，澳洲提議的獨立調查實際上是在搞政治操弄，干擾國際疫情防控合作，不得人心。他又指，當務之急是聚焦各國人民的生命健康，共同抗疫，而非出於政治目的，無端質疑及橫加指摘，批評極不負責任。