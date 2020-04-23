新冠肺炎：夜總會女舞蹈員發燒仍上班 1人傳染10人

日本持續出現新冠肺炎確診個案，福岡縣久留米市表示，市內一家夜總會的外籍女舞蹈員周二（21日）確診新冠肺炎，與她密切接觸過的12人周三（22日）接受病毒檢測，結果有10人確診，這是久留米市單日確診數最高紀錄。

當地傳媒報道，這宗集體感染中，先確診的是一名20多歲女舞蹈員，而被她傳染的10人當中，有7人也是年齡相若的外籍女舞蹈員，50多歲的男店主也都確診。報道指，首先確診的女舞蹈員在本月12日已發燒，但持續工作到上周五（17日）。

另外，載有623名船員的郵輪歌詩達大西洋號目前停泊於九州長崎港，周三再多14名船員確診。船上半數患者為廚師，另外一半為負責送餐給船員的職員。雖然船公司保證船員會留在碼頭內，但有傳部分船員曾離開管制區域，令人擔心當地居民會被傳染。

截至周三晚，連同郵輪歌詩達大西洋號以及鑽石公主號上的患者，日本的新冠肺炎病例已超過12700宗，其中308人死亡。

日本政府周四（23日）發表4月份月度經濟報告，受疫情影響，當局連續兩個月下調對國內經濟形勢的評估，指經濟急速惡化、處於極其嚴峻的狀況。東京都知事小池百合子同日稱，近日超市人滿為患，計劃要求民眾每3天才購物一次。