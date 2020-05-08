受英二戰老兵啟發　9旬婦講從軍故事籌款助醫護

英國二戰老兵穆爾早前在花園毅行100圈為醫護籌款，至今仍為人樂道之餘，更啟發世界各地不少人都倣效他的善舉，為社會盡一分力。俄羅斯一名曾加入蘇聯時代紅軍的9旬老婦受到穆爾啟發，日前展開憶述軍旅生涯故事活動，為俄國醫護籌款。

家住聖彼得堡的97歲老婦科爾涅娃（Zinaida Korneva）早前閱讀穆爾的新聞報道後大受感動，覺得也應該為俄國的醫護做點事。但她去年曾因髖部骨折住院數周，知道自己未必可以如穆爾般繞行100圈，於是想出以分享故事的方式籌款，既向穆爾致敬，亦能紀念俄國戰勝納粹德國75周年。

科爾涅娃在上月30日，亦即穆爾100歲生日當天，拍了一段短片祝賀對方，並講述她的講故事籌款計劃。她更特別編織了一雙襪子給穆爾，希望對方感受來自俄羅斯的關愛。

科爾涅娃自當日起至周六（9日），每日在孫女為她設立的YouTube頻道上載講述生平故事的短片，內容包括從軍、上戰場，以至戰爭期間如何慶祝國際婦女節等。截至周三（6日），科爾涅娃已籌得200萬盧布（約21萬港元），遠遠超過預期的30萬盧布（約3.2萬港元）目標。