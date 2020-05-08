朝方斥南韓近期軍演違反協議　「不得不回應」

北韓人民軍周日（3日）向江原道非軍事區的韓軍監察哨站開火，韓軍還擊，譴責朝方違背《九一九韓朝軍事協議》。北韓至今未有道歉或正面回應事件，但北韓人民武力部發言人周五（8日）批評，南韓近期在西北島嶼進行海空聯合防禦演習亦違背該協議，加劇軍事緊張局勢，北韓必須回應。

北韓官媒朝中社和《勞動新聞》周五報道，人民武力部發言人在談話中表示，南韓是次軍演在兩韓曾發生武力衝突的「西海熱點地區」上空和海域舉行，令一切回到2018年兩韓首腦會談前的狀態。發言人稱：「韓軍的好戰分子此類不顧後果的舉動，是軍事對抗的最高點，甚至會使他們的主人措手不及。」

發言人指出，兩韓在《九一九韓朝軍事協議》中承諾禁止雙方在陸海空等一切空間採取任何敵對行為，是次軍演有違協議；又強調韓軍稱朝方為「敵人」並舉行軍演，是不能容忍的嚴重挑釁，朝方不得不採取必要的措施回應。分析指，朝軍周日向江原道非軍事區的韓軍監察哨站開火後，一直事保持緘默，在此背景下朝方在官媒發表上述講話格外引人關注。

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