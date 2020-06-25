新冠肺炎：維省再現搶購潮　軍隊進駐抗疫

墨爾本有超市的廁紙被搶購一空。

澳洲維多利亞省周四（25日）公布增加33宗新冠肺炎病例，是連續9日錄得雙位數新症。聯邦政府周三（24日）晚調派1000名國防軍協助檢疫，省長安德魯斯下令郊區的疫情黑點要在10日內完成10萬次病毒檢測。面對第二波爆發危機，墨爾本等地超市再次出現搶購潮，有商店的廁紙貨架清空，當地兩間連鎖超市宣布限購措施。

維省的新症中有7名患者來自隔離酒店，9人是密切接觸者。安德魯斯日前請求聯邦政府派軍人到維省協助抗疫，據報士兵周三已抵達當地，會設立更多檢疫中心及額外隔離設施。省政府發言人指，軍隊進駐意味維省可做更多檢測及更快取得結果，亦提醒民眾若生病就要回家及檢疫。當地周三有大批民眾排隊數小時等候檢疫。

安德魯斯亦宣布新檢疫計劃，勒令墨爾本10個郊區於10日內進行10萬次檢測。他指，相關區域有社區傳播風險，會派800人到不同地點負責檢疫工作，每個地方每日檢測1萬人。新南威爾士省、塔斯馬尼亞、南澳省、昆士蘭同意支援維省的檢疫工作。

墨爾本等地再現搶購潮，民眾紛紛湧到超市購買廁紙等日用品，網傳圖片顯示有商店大排長龍，顧客爭先買廁紙，貨架全空。連鎖超市Woolworths限制顧客最多只能購買兩份廁紙、廚房紙、搓手液、麵粉、意粉、雞蛋、米、碎肉及牛奶。另一間超市Coles亦對上述商品亦有相同限制，廁紙及廚房紙則每人限購一份。超市強調貨品庫存充足，籲民眾只買所需數量商品。新省接壤維省邊境的超市亦有限購措施。

聯邦衞生部長亨特則指，有人可能以為澳洲可以完全脫離險境，但現況不是這樣，形容國家處於緊要關頭，衞生部門考慮地區性封鎖疫情最嚴重的地方。澳洲全國周四累計7558人染疫，104人死亡。