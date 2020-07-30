新冠肺炎︰東京367新症破紀錄　岩手縣失守全國淪陷

日本的第二波新冠肺炎疫情嚴重，東京都的新症增幅在周四（7月30日）反彈回升至367宗，是時隔一周後再創新高。而日本爆疫半年以來一直未錄得確診的岩手縣，同日終出現首2宗新冠肺炎病例，至此日本所有都道府縣均有疫情，全國「淪陷」。全國至周四傍晚至少增加1261宗新症，是連續兩日破千。

在疫情高企的東京都內，周四新症的感染群體以30歲以下者為主，佔64%，反映病人年輕化。日媒同日報道，東京都政府將呼籲食肆和卡啦OK由下周一（8月3日）至下月31日期間，將營業時間至晚上10時結束，並向配合政策的商戶發放20萬日圓（約1.5萬港元）援助金。

內閣官房長官菅義偉周四承認，國內日前暴增逾千宗新症的情況令醫療負擔大增，但強調新一波疫情的患者較年輕、重症病人較少，故不打算再次宣布進入緊急狀態，以及減少經濟活動。岩手縣兩名30多歲及40歲男子染疫，成縣內首例；愛知縣則連續3日錄得新症破百，國內疫情無受控迹象。

美國駐山口縣的美軍岩國基地，則爆出有相關人員虛報行蹤的醜聞。3名美軍相關人員由東京羽田機場入境日本後，申報稱將租車移動，但實際上乘搭了民航客機。駐日美軍司令施耐德周三（29日）在記者會承認，「這是非常遺憾的情況」，表明正加以調查。此外，沖繩縣美軍基地爆發集體感染，已引起日本國民憂慮和不滿。