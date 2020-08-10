金正恩視察洪災災情　紅十字會訓練4.3萬義工協助

北韓近日暴雨成災，南韓統一部周一（10日）指，北韓全境遭遇洪災，治水面臨嚴重挑戰。北韓官媒同日報道，領袖金正恩親臨遭遇洪災的黃海北道銀波郡大青里視察災情。國際紅十字會已訓練4.3萬名當地義工，協助救災及對抗新冠肺炎疫情。

北韓官媒朝中社報道，糧食運輸車隊周日（9日）上午抵達銀波郡災區，金正恩、當地幹部及農民等出席送達儀式。北韓勞動黨中央政治局委員、黨中央副委員長李日煥致詞表示，金正恩獲悉當地很多住宅因洪澇被浸水後，把一切工作都擱在一邊，親自來到災區，對失去住屋和家產的人民表示非常痛心，並走訪視察災情。

南韓統一部發言人呂尚基在例行記者會上表示，北韓江原道平康郡本月1至6日的降雨量達854毫米，幾乎接近該國年均960毫米降雨量，同期開城地區降雨量達8月平均值的154%。他指，朝方有必要定期打開黃江水壩閘門洩洪，又指韓方堅持人道主義援助不受政治、軍事因素影響，將考慮多方面因素後作出決定。

國際紅十字會周一表示，已在開城等地建立龐大的義工網絡，協助北韓民眾減少洪水和山泥傾瀉帶來的損害。發言人巴爾曼（Antony Balmain）表示，紅十字會已向開城2100個家庭派發被褥、衞生用品、儲水容器等緊急物資。