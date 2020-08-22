新冠肺炎：防疫二級響應明擴至全國　警搜爆疫情教會

南韓的新冠肺炎確診病例持續增加，政府宣布下周日（23日）起，將保持社交距離的防疫二級響應範圍擴大至全國推行。首爾警方攜搜查令前往爆發群聚疫情的「愛第一教會」，獲取不配合防疫工作的教徒名單。

保健福祉部長官朴淩厚周六（22日）在疫情記者會上表示，由於疫情處於全國擴散的重要關口，下周日起全國須遵守二級響應措施；確診數少及群聚疫情不多的地區，則建議而非強制要求執行。在防疫二級響應下，娛樂場所、自助餐廳等12類高危公共場所需要關閉，室內及室外聚集人數分別不得多於50人及100人。

警方及防疫部門周五（21日）晚上8時半左右，以涉嫌違反有關預防及管理疾病的法例，搜查愛第一教會，並索取教徒名單。警方交涉十多小時，但該教會依然拒絕合作。南韓過去一日新增332宗確診，是連續第9日確診數達三位數，其中17宗為海外傳入個案，累計病例逾1.7萬宗。

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