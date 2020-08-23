新冠肺炎︰全球確診破2300萬宗　逾80萬人病歿

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，全球感染新冠肺炎的人數超過2300萬，逾80萬人病歿。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾564萬宗，死亡人數約17.6萬人。巴西排第2，確診人數逾353萬，死者人數逾11.3萬。印度是目前疫情最嚴重的亞洲國家，全球排第3，確診人數逾297萬。

歐洲多國疫情有反彈之勢，其中意大利上周六（22日）宣布單日新增1071宗新症，是5月開始解封以來首次過千。不少人最近由撒丁島度假後返回意大利大陸，令疫情反彈。受新冠肺炎疫情影響，意大利政府從3月5日起關閉全國所有學校。意大利教育部上周六稱，全國所有學校下月14日正式開學復課，而從9月1日起各教學機構可開展補習活動。

教育部表示，為準備9月開學復課，已撥款29億歐元（約265億港元）用於改造和租用教學場所，採購單人課桌等設備，並增加聘用教職人員。此外，教育部與各工會組織簽訂了安全教學規程，並制訂出台了在校內發現新冠肺炎確診病例或傳播時的應對處置辦法。

德國同日亦新增2034宗確診，是自4月底以來首次新增逾2千個案。

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