不滿39年前被吊銷駕照　老翁無牌駕跑車就逮

日本傳媒上周六（22日）報道，東京一名73歲老翁因不滿39年前被吊銷駕照，之後便未再考牌，上周二（18日）駕駛名貴跑車時，被警方以無牌駕駛拘捕。

當地傳媒報道，被捕男性現居東京港區，是空調設備公司前社長，當日駕駛保時捷跑車時，被警方以無牌駕駛拘捕；不過，由於男子有慢性病，所以已暫時獲釋。

警視廳人員表示，涉事老翁今年2月在品川區道路上違規泊車規定，但其後卻沒有露面，警視廳調查時發現他並沒有駕照。男子在1981年因為多次交通違規被吊銷駕照，之後再也沒有重新取得駕照。他3年前購入保時捷，並無牌駕駛。該名男性稱，當年無法認同自己的駕照被吊銷，所以沒再考照，會反省自己這種行為。

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