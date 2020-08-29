盧卡申科威脅反擊歐盟制裁　烏克蘭斷外交聯絡

白羅斯政局不穩，總統盧卡申科周五（28日）指北約盤算白羅斯，目的是要令白羅斯成為俄羅斯的橋頭堡。歐盟揚言制裁20名白羅斯官員，盧卡申科威脅會反擊制裁立陶宛及波蘭等鄰國。烏克蘭同日宣布，暫停所有與白羅斯的溝通渠道。

盧卡申科指摘西方想其政府倒台，讓會要求外國軍隊入城的政府上台，從而在白羅斯市場銷售他們的貨品。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）反指，盧卡申科將現況塑造成外部勢力威脅白羅斯的景象，其實是要掩飾反對派成功打擊他。

極力游說歐盟制裁白羅斯的立陶宛及波蘭，亦遭盧卡申科威脅制裁反擊。他說，兩國長時間受縱容，要讓對方知道自己的地位，看看誰會先害怕。他揚言會禁止從立陶宛貨物經白羅斯轉口，迫使鄰國與中俄貿易時，要取道較遠的波羅的海及黑海。立陶宛總理斯克韋尼利斯指摘，做法只會損害白羅斯及其國民利益。

烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）則宣布，會暫停與白羅斯的外交聯繫，但不是斷交，白羅斯外交部批評此舉破壞兩國關係。

另外，白羅斯示威周五踏入第20日，數百名示威再度組成「團結人鏈」在首都明斯克示威，並有意在下周日（30日）舉行大型集會。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020