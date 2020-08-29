新冠肺炎：7379宗新症5個月新高　或再封城

法國的新冠肺炎疫情反彈，政府周五（28日）宣布新增7379宗新症，是3月底以來的新高，政府可能會再封城抗疫。總統馬克龍表示，正採取一切行動避免再度全國封鎖，但強調排除任何情況是件危險的事。

法國於3月31日錄得7578宗新症，是該國最多單日新症紀錄。法國當時一度封城，至5月11日結束，解除封城後兩周的每日確診數最低只有115宗，7日平均272宗。當地之後重開餐廳、博物館、商場等，令確診數上升，至6月底平均每日有500人染疫，數字到7月更翻倍至平均每日1000宗，8月中增至2000宗，本周急增至5000宗。

衞生部形容病例現時指數式增長，正研究如合在不封城的情況下遏制疫情，首都巴黎已強制全民在戶外地方戴口罩。逾1200萬名學生下周二（9月1日）亦會返回校園，是自3月以來首度復課。

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