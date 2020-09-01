新冠肺炎：世衞指病毒極易傳播　籲維持限制措施

全球新冠肺炎疫情未止，部分地區已急不及待重開及重啟經濟活動。世界衞生組織總幹事譚德塞周一（8月31日）呼籲各國，維持限制措施去應對疫情，又指重開而不控制新冠病毒傳播將釀成災難。

譚德塞承認，許多人已對限制措施感厭倦，他們希望回復正常，亦期望看到孩子重返校園，以及重回工作崗位，「但我們希望這一切能在安全情況下完成」。他指沒有國家可假裝疫情已結束，而現實是新冠病毒極易傳播。

與此同時，世衞多名專家亦促請多國，需以高度認真及反思態度，緊急批准使用新冠肺炎疫苗，亦指每個國家也有權批准使用未通過全部測試的藥物，但有關決定不能輕易作出。其中，世衞衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）警告：「如果太快為數以百萬計人民接種疫苗，你可能會忽略某些不良作用。」

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