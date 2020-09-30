Fb移除發布親政府內容帳戶　杜特爾特斥限制言論自由

社交網Facebook（Fb）上周移除了多個發布親菲律賓政府內容的帳戶，指其企圖影響當地民眾。總統杜特爾特周一（28日）向Fb開火，指有關做法等同限制言論自由，警告若Fb想繼續在當地營運，就必需作出解釋。Fb拒絕發表評論。

杜特爾特當晚在電視講話中說：「我們之所以允許Fb在菲律賓營運，是希望這家公司能為我們帶來幫助。但若果菲律賓政府不能在這家公司的社交平台上支持或提倡有利於菲律賓人民的事情，那麼這家公司在菲律賓營運的目的，是為了甚麼？」

他續稱：「你不能為我的政府制訂政策，你亦不能阻止我擁護政府。」在2016年，杜特爾特透過Fb等社交媒體平台建立強大的支持基礎，成功登上總統寶座。總統府發言人羅克表示，杜特爾特不會關閉個人Fb帳戶，但希望了解Fb如何調整菲律賓的內容。

Fb上周二（22）移除1個源自菲律賓、涉及不可靠行為的網絡，該網絡包括57個Fb帳戶、31個專頁，以及20個Instagram帳戶，以英文及菲律賓語張貼新聞及時事的貼文，內容包括菲律賓的當地政治、反恐軍事活動、正審議的反恐法案、對共產主義的批評、青年活動家及反對黨的動態等。菲律賓1.07億人口中，有65%是Fb用戶。