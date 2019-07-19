全美慶登月50周年　AR應用程式重現盛況

周六（20日）是美國太陽神11號登陸月球任務50周年，多個大城巿如紐約、首都華盛頓、休斯頓等地皆大舉慶祝。擁有擴增實境（Augmented Reality，AR）眼鏡的天文愛好者，更可以把登月太空人所乘坐的登月艙「帶到」自己家中，或是利用手機和桌面板的應用程式體驗登月之旅。



美國各主要城巿皆會在周末舉行活動，紐約時代廣場與探索頻道合作，在廣場內多個大型屏幕播放登月短片，並附設開放照片展覽；有博物館於華盛頓紀念碑投影高達110米的土星號火箭影像，並在19至20日，同一地點放映《阿波羅30年：前往月球》特別節目；登月指揮中心所在地休斯敦，在周年正日會有傘兵登陸、空中降落傘演示、相關展覽和紀錄片放映。



NASA更與Google合作，利用AR技術，把火箭帶到天文愛好者的眼前。有興趣的巿民只需要在Google搜尋太陽神11號，再點選「3D觀看」，配合AR眼鏡，即可把立體影像投射出來。甘迺迪總統圖書館推出手機和電腦板的AR應用程式「JFK Moonshot」，讓世界各地的民眾可以體驗當年太空人從地球到月球的登月之旅。



美國太空總署所屬的電視台和網站皆會連日播放紀念節目。最令人期待的是，於周五下午1時、6時和9時，NASA網站會上映兩小時的特別節目《NASA的巨大飛躍：過去與未來》，向當年登月的英雄們致敬，並討論NASA的未來計劃，屆時探索科技頻道將同時轉播節目。