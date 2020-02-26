新冠肺炎：CDC稱美國要為新冠肺炎會社區爆發做好準備

再有4名從鑽石公主號郵輪撤走的美國人證實患上新冠肺炎之際，美國疾病控制及預防中心（CDC）周二（25日）表示，新冠肺炎在美傳播「似乎不可避免」，並預計新冠肺炎會出現社區爆發，提醒美國民眾為此做準備。

CDC全國疫苗及呼吸道部門主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，從鑽石公主號郵輪撤走的美籍乘客中，再驗出4人確診感染新冠肺炎，這讓美國新冠肺炎的確診病例增加至57宗。她同時指出，隨着愈來愈多國家出現新冠肺炎在社區傳播，要在美國境內遏止該病毒傳播也愈來愈難。梅索尼耶警告：「這不是（大爆發）會否發生的問題，而是什麼時候發生、美國將有多少人感染並病重。」

梅索尼耶稱，出現新型疾病大流行（pandemic of new disease）須滿足3個標準，即該疾病「會導致有人死亡」、「持續人傳人」和「在全世界散播」，而新冠肺炎疫情已達到前兩點，距離第3點也「愈來愈接近」，是故美國企業、學校、家庭、衞生機構和個人等等，都應為更大規模的爆發做準備；例如學校可能要實施小班教學甚至停課，改網上授課等，父母要查詢學校關閉的準備計畫、企業要思考員工遙距工作的可能，醫院也要考慮需要擴大遙距醫療服務或延遲手術。

同日，美國衛生福利部部長阿薩爾（Alex Azar）也正聽取議員意見，有指特朗普政府向國會刻意報少了用於抗擊新冠病毒的應急資金要求。參院預算委員會主席謝爾比（Richard Shelby）說，衞生福部要求的25億美元（195億港元）的應急資金可能是故意報少，警告這樣做「將為此付出代價」。