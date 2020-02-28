新冠肺炎：8人有病徵　英郵輪被拒泊岸

新冠肺炎疫情持續，多明尼加共和國周四（27日）拒絕英國郵輪公司FRED OLSEN旗下郵輪布雷默號泊岸，以防疫情擴散。布雷默號上有8人出現上呼吸道感染症狀，FRED OLSEN表示，相信船上沒有人感染新冠肺炎。

布雷默號載有1500人，正進行14天的加勒比海及中美洲行程，原定在多明尼加的拉羅瑪納市停泊。該船本月13日在巴巴多斯出發，經過數個加勒比海島，上一站為荷蘭及法國屬地聖馬丁島。多明尼加衞生部及港口管理局指，布雷默號上有4名菲律賓人、2名英國人及2名美國人，出現發燒、咳嗽及呼吸困難等問題，正接受醫學觀察。多明尼加政府稱，為安全起見，已要求布雷默號回到出發地，又指該船已被另一港口拒絕泊岸。

FRED OLSEN回應指，多明尼加的決定是過度反應。該公司透露，船上的醫療團隊已確認不適乘客的病情有好轉，相信他們只是疑似感染流感，並非新冠肺炎。據指，布雷默號正向另一加勒比海港口前進，職員會為原定在多明尼加結束行程的乘客安排航班。

由美國邁阿密啟航的郵輪「傳奇號」（Meraviglia）因一名船員疑似感染新冠肺炎，周二（25日）遭牙買加及開曼群島拒絕泊岸。墨西哥周三（26日）批准傳奇號泊岸，為乘客進行健康檢查後會批准他們下船。墨西哥總統奧夫拉多爾表示，不能作出帶有歧視的舉動，拒絕郵輪泊岸是不人道的行為。