體積及表面溫度與地球相近　300光年外行星或宜居

人類一直研究移居外星的可行性，美國一批專家近日分析美國太空總署（NASA）克卜勒太空望遠鏡收集的數據時，發現300光年外有一個體積及表面溫度與地球相近的行星。以往發現的類似行星都只是體積或表面溫度接近地球，但是次引起專家注意的行星卻同時擁有此兩項特徵，被認為是最像地球的宜居帶行星，可能適合孕育生命。

克卜勒太空望遠鏡已於2018年10月退役，德薩斯州大學的天文學家最近分析它收集得的數據時，得悉電腦系統出錯，於是詳細檢查當中的資料。他們期間意外發現一個名為「Kepler-1649c」的行星，其體積為地球的1.06倍，圍繞一個紅矮星運行。它從紅矮星接收到的星光，約為地球從太陽接收到的75%，表面溫度也很接近地球。

Kepler-1649c位於恆星的宜居帶；由於紅矮星發出的光線較太陽暗，因此其宜居帶與它很接近。Kepler-1649c每19.5個地球日就能環繞紅矮星運行一周，代表地球每過19.5日，它就過了一年。它附近還有一個更接近紅矮星的岩石行星，名為「Kepler-1649b」，但其表面溫度太高，沒有生物可以在上面生存。

不過，紅矮星釋放的強大耀斑會令宜居帶行星的大氣層被剝離，令它們變得不宜居。加上專家仍未了解清楚Kepler-1649c的大氣成分及厚度，也未能準確分析其溫度和將表面水保持為液態的能力，因此未確認它是否適合人類居住。研究報告已刊登於《天文物理期刊通訊》中。