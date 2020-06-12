拜登：若特朗普敗選後不讓位　軍隊可將他從白宮押走

拜登（左）稱一但特朗普（右）敗選後不讓位，軍隊可將他從白宮押走。

距離美國總統選舉不足5個月，篤定成為民主黨總統候選人的拜登近日受訪時稱，他擔心特朗普一旦敗選也不肯讓位，到時或要出動軍隊將他趕下台。

拜登在一個周三（10日）晚播出的電視訪問中稱：「我唯一最大的關注是，今屆總統會「竊取」今次的選舉。他是一個會一邊說所有郵遞選票都是欺詐，但自己卻會在橢圓形辦公室寄出初選選票的人。」

主持人又問拜登，有否想過若特朗普敗了選仍不肯讓位時會怎樣做，拜登答「有」，並稱軍方可以介入確保和平過渡權力：「我有信心他們（軍隊）會迅速有效地將他從白宮押走。」白宮發言人麥克納尼其後接受霍士新聞台訪問時反駁，指拜登的言論「荒謬」。

另外，拜登在周四（11日）亦發表了他的新冠肺炎疫情下的復市計劃，以示自己比特朗普更有能力在不讓商戶及員工冒着健康風險的情況下，增加職位和復甦經濟。拜登提出，會確保所有復工的人能接受病毒測試和得到防護裝備、利用聯邦政府的資金讓病患獲得有薪假期、僱用多數千人追蹤病毒擴散情況。他大彈特朗普只僱復市，但沒有確保工人安全、不能確保企業能夠營業，亦沒能挽回消費者的信心。