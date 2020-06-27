新冠肺炎：全國單日增逾4萬確診　11州暫停重啟經濟

美國的新冠肺炎疫情持續反彈，單日增逾4萬宗確診，累計超過246萬宗確診，超過12.5萬人死亡。全國超過30州個案上升，至少11個州暫停重啟經濟。由副總統彭斯領導的白宮抗疫小組，周五（26日）舉行近兩個月來首次記者會，他承認南部和西部州份疫情反彈，同時支持總統特朗普要盡快重啟經濟。

多個最早宣布重啟經濟活動的南部州份，包括亞利桑那州、阿肯色州、特拉華州、德州、佛羅里達州等。彭斯表示，目前有16個州的病例有增加趨勢，另外34個州保持穩定狀態。美國將每日病毒檢測量提升至50萬，彭斯則解釋檢測量多才令確診數字高企。

對於特朗普不理會衞生部門意見堅持在俄克拉何馬州舉行競選集會，彭斯強調他有採取適當步驟，並指憲法賦予人民言論自由的權力。他亦引述根據數據指，部分地區的新症病例超過一半為35歲以下年輕人，他呼籲年輕人盡快接受檢測，即使他們是無症狀人士。

另外，過敏與感染疾病中心主管福奇同日表示，美國部分地區的疫情面臨嚴重問題，原因是這些地方過早開放經濟，民眾未能遵守防疫準則。他又警告，如果傳播鏈未被截斷，最終其他沒有爆發疫情的地區都會受影響，並呼籲保持社交距離和戴口罩，形容是「社會責任」。

福奇坦承華府現時的防疫政策不足，指官員正討論會否採取新檢驗模式，即是一次過把多人樣本合併做檢驗，一旦呈陰性便解除多人風險。但如果呈陽性，就會將其個別交樣本再作檢驗，希望能夠盡快找出確診者，並加以隔離。