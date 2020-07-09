屢有白人種族歧視亂報警　加州提《CAREN法案》遏止

美國加州三藩市周二（7日）下午一名監督委員會成員提交《CAREN法案》，針對近日因白人對有色人種產生的仇恨而胡亂報警的個案。法案一旦通過，將會把有關行為定性為仇恨犯罪，違者可被判罰款高達1萬美元（約7.8萬港元）。

《CAREN法案》全名為《防止針對種族剝奪而非緊急舉報法案》（Caution Against Racially Exploitative Non-Emergencies Act），其縮寫與歐美流行用語「Karen」 有雙關之意。「Karen」是中年白人女性中流行的名字，其後被網民引伸至代指「提出無理要求的白人婦女」，歧視有色人種的白人女性也往往被戲稱為「Karen」。

提出法案的立法人員華頌善（Shamann Walton）表示，若有人純粹基於他人種族、族裔、宗教信仰、性別、性傾向及性別身份，而歧視性地報警或聯絡執法部門，則屬違法。現時加州法律將誤報歸類為不正當的行為或重罪，但以上描述並未被列入誤報範圍內。

《CAREN法案》在30日後將會交由公共安全及社區服務委員會審理，獲得通過後將交由市長簽署。一旦簽署將會在30日後正式生效。加州議員邦塔（Rob Bonta）亦提交類似法案，他提出的《AB1550》修正案中，將針對因存有種族偏見而虛報的人士。