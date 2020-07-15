研究︰人口老化嚴重　2100年全球較目前預測少20億人

美國華盛頓大學周三（15日）發表一份預測世界人口變化的研究報告，指出在2100年全球人口數量為88億，較聯合國現時的預測少20億人。其中，中國人口會由現時的14億人，大幅減少至約7.3億人。

研究指出，到本世紀末在195個國家中，有183國因禁止外來移民，令人口補替率遠遠低於維持人口水平所需的門檻。在2100年，中國、日本、西班牙、意大利等20多個國家的人口，將減至現時一半或以下，主要成因是不同國家都普遍存在的低生育率和人口老化問題。

在全球生育率下降和人均壽命增長下，至2100年時全球5歲以下兒童的數量，預計將會減少超過40%、由2017年的6.8億降至4億；而全球的80歲或以上人口，則會從現時的1.4億增加至8.7億。

領銜撰寫報告的華盛頓大學健康指標和評估研究所長默里指出，預測出的數字對地球環境而言是好消息，因為人口數量下降的話，糧食供應系統壓力得以紓緩，碳排放量也會減低。報告提到，發達國家若要維持人口水平和經濟增長，最佳方法是推行靈活的移民政策，並為希望生育的家庭提供更多支援。