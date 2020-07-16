特朗普競選經理臨陣換將　民調落後拜登15點

美國大選在即，競逐連任的總統特朗普在民調落後民主黨參選人拜登之際，周三（15日）晚宣布臨陣換將，撤換競選團隊經理帕爾斯高爾（Brad Parscale）。有最新民調顯示，拜登領先特朗普的支持度優勢，已拉開至15個百分點，令後者選情更見嚴峻。

特朗普周三在Facebook宣布，原任其競選團隊副經理的共和黨退役軍人斯蒂平（Jeni Stepien），將接替帕爾斯高爾的職位；帕爾斯高爾則繼續負責數碼競選戰略，但被降職為高級顧問。特朗普早前在俄克拉何馬州的塔爾薩舉行新冠肺炎疫情後首場競選集會，惟出席人數低於預期，期間更有競選團隊成員染疫、多人需隔離，令帕爾斯高爾與特朗普關係轉差。

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）的最新民調顯示，52%選民表示支持拜登，領先特朗普的37%；兩者差距比上月的49%對41%有顯著擴大。該民調亦顯示，有50%選民認為拜登管理國家經濟表現更佳，多於特朗普的45%；意味着特朗普上任以來一直打的經濟牌也岌岌可危。而益普索（Ipsos）民調亦顯示，拜登支持度拋離特朗普10個百分點。

在民調優勢下，拜登周三在籌款活動上稱︰「我們在控疫上有很多困難工作，但特朗普不想迎難而上。他一心只想開學，因為他擔心如果學校不重開，會損害其成功連任的機會。」特朗普競選團隊暫未有回應。