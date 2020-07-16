新冠肺炎：多地強制戴口罩　首有州長確診

美國的新冠肺炎疫情持續嚴重，多個重災州份周三（15日）重新執行防疫措施，包括限制聚集人數及要求民眾戴口罩等，有主要校區亦宣布新學年透過網上授課。俄克拉何馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）確診染疫，是美國首位中招的州長。

亞拉巴馬州、蒙大那州、德州的州長當日簽署命令強制民眾戴口罩，亞利桑那州亦呼籲人們戴口罩。喬治亞州則延長原定周三午夜到期的防疫令，限制聚集人數為最多50人及店舖容客量，但沒有強制州民戴口罩。賓夕凡尼亞州亦因確診人數上升，要求餐廳減少堂食顧客人數，以及限制聚集。

除了州政府，美國連鎖超市沃爾瑪亦強制顧客戴口罩。另一超市Korger亦有相同措施，將於下周三（22日）起要求入店顧客戴口罩。

疫情反彈導致多地學校無法復課，國內數個最大校區周三宣布新學年網上授課，包括德州休斯敦、加州三藩市等。不過，南卡羅萊納州的共和黨籍州長麥克馬斯特（Henry McMaster），呼籲州內校區讓家長選擇每周送孩子到校5日。

俄克拉何馬州周三新增1075人確診，創下單日新高，州長斯蒂特亦染疫。他此前出席過多場公眾活動，很多時被拍到沒有戴口罩，包括於上月20日、總統特朗普在塔拉薩舉行的競選集會。斯蒂特表示，不知在何時、何地及如何感染病毒，強調他不會因確診而質疑自己的防疫措施。