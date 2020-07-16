新冠肺炎：華裔記者染疫　稱為自由付出代價

一名來自中國湖北省武漢市、現居於美國首都華盛頓的女記者，日前在佛羅里達州不幸感染新冠肺炎。她周四（16日）在《華盛頓郵報》撰文講述心路歷程，比較中美兩地的抗疫措施，又形容自己為了美式自由而付出代價。

譯音姓余（Xinyan Yu）的事主曾就讀香港大學，她在文中稱自疫情在中國爆發後十分謹慎，在美國時刻戴上口罩，但因此曾被人嘲笑及故意向她咳，3月底在華盛頓附近一間超市內，一名女子更嘲諷說︰「感謝中國，天佑美國。」

華盛頓封城多月，余的丈夫6月提出到佛羅里達州馬可島為父親慶祝生日，眼見多州疫情穩定及重啟經濟，她放下警戒決定外出，但在當地一間著名雪糕店排隊時，發現職員及其他顧客沒有戴口罩，結果飛返華盛頓後不久證實染疫。

余表示，當把染病一事通知武漢的家人時，對方難以置信。她指在中國社會氛圍下，部分新冠肺炎患者感到羞恥及被遺棄，但不久後知道沒有需要為此擔心，因為美國不會強迫患者隔離，沒有人問她最近到過哪些地方、見過甚麼人。

文章認為美國是視乎個人如何抗疫，中國則像大型機器，分配資源和人力應對挑戰，是個人主義與集體主義的分別，但美國模式政策不一致和延誤令病例激增，中國要爆料者和民間記者噤聲，因此應如德國、南韓及新西蘭平衡兩者。

余現已康復，她在社交網寫道：「我1月取消回鄉機票而避免在武漢染疫，但6個月後我在美國中招。我容許自己得到一些美式自由，卻為此付出代價。」