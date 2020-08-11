傳拜登完成副手遴選　本周中期公布

美國民主黨總統參選人拜登遲遲未公布副手人選，知情人士周一（10日）指，拜登陣營已完成遴選工作，只待拜登作最後決定，其團隊正準備本周中期公布結果。有民主黨人指，現時無人知拜登的選擇，形容是「宇宙保守得最好的秘密」。

《紐約時報》報道，拜登於過去數周以親身及遙距會議形式與各候選人會面，而拜登陣營在過去周末亦加快遴選過程，準備協助拜登副手與民主黨核心連接及相關籌款工作。拜登一方已向支持者發短信及電郵，呼籲他們參加拜登與其副手一同舉辦的籌款活動。

報道指，拜登的副手遴選委員會完成所有工作後已解散，只待拜登做最後決定，仍有很大不確定性。佛州民主黨眾議員維拉（Filemon Vela）指目前未知人選，但拜登團隊正準備宣布遴選結果的所需事務。暫時未知拜登會以甚麼形式公布結果，但其支持者會率先透過短信收到通知。

拜登陣營曾指會在民主黨全國代表大會下周一（17日）開幕前公布副手人選，外界流傳的大熱人選包括加州女參議員哈里斯、前國家安全顧問蘇珊．賴斯、密歇根州女州長惠特默。哈里斯及蘇珊．賴斯都是黑人，外界關注拜登會否揀選黑人女性為副手。

爭取連任的總統特朗普周一則在Twitter指，正考慮本月底於白宮或內戰時期決戰之地、賓夕凡尼亞州的葛底斯堡，發表他接受共和黨總統候選人提名的演說，即將公布決定。