加州高溫令電力短缺　數百萬用戶或停電

美國加州電力調度中心負責人當地時間周一（17日）警告，極端高溫導致的加州電力短缺，周一和周二（18日）可能會有數百萬用戶停電。

報道稱，美國太平洋天然氣和電力公司發聲明中指，預計極端高溫將至少持續到周四（20日），夜間溫度也將高於平均水平，這將導致能源需求增加。加州電力調度中心首席執行官貝貝里希指，未來幾天的能源需求可能大大超過供應。

《洛杉磯時報》引述加州官員指，本輪斷電預計比上周五及上周六（14日及15日）規模更為廣泛，可能影響到超過300萬人。電力調度中心呼籲，周一至周三（19日），所有加州人下午3時至晚上10時盡量節省能量。

加州州長紐瑟姆周一稱，加州的能源短缺狀況正在加劇，州政府正在努力增加發電量，並削減向其他州的能源輸出。接下來的3天，加州還將使用更多備用發電機以增加發電量。紐瑟姆表示，即管如此，加州仍可能無法實現目標。他警告稱，未來3天將非常具有挑戰性。

貝貝里希承認，調度中心本可以並且應該提前發出更多警告，他們沒有及時、充分地通知公共事業部門。貝貝里希對電網管理人員「沒有做更多事情」表示歉意，但他同時表示，調度中心曾多次警告加州監管機構，潛在的能源短缺隱患迫在眉睫，應該簽訂更多的購電合同，惟這一建議被拒絕。